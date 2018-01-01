Гостиная представляет собой зону приема гостей. Два больших дивана и два кресла располагают к приятной беседе. Пол гостиной - ламинат темно-коричневого цвета. Потолок гостиной - штукатурка под матовую покраску белого цвета. Отделка стен гостиной выполняется обоями.

В одной из спален выполнен подиум, который визуально разделил общий объем комнаты на два разных функциональных пространства. Также визуальным делением комнаты служат декоративные элементы под дерево. Пол комнаты выполнен из ламината в двух цветах. Потолок в каждой зоне разный. В одной - натяжной потолок белого цвета, в другой - ламинат.

Вторая спальня также содержит в себе декоративные элементы под дерево, которые в то же время служат обрамлением для двух больших зеркал.

Кухня выполнена в едином пространстве без перегородок. Можно выделить зону приготовления пищи и столовую зону. Визуально деление кухни на зоны выполнено напольной плиткой. В зоне приготовления пищи плитка темного цвета, в зоне столовой - светло-бежевого. Отделка стен - обои. По одной из коротких стен выполнена конструкция из гипсокартона, которая скрывает холодильник. Потолок - ламинат бежевого цвета. На лоджии, которая относится к кухне, устроена чилаут зона, где можно отдохнуть в кресле за чашечкой чая и насладиться панорамным видом города.

Санузел и ванная раздельные. Санузел оборудован унитазом из керамического материала. Ванная - раковиной, полотенцесушителем, ванной и стиральной машиной. Стены и пол сделаны из керамической плитки светлых, белых и бежевых тонов.

Основное освещение - точечные светильники - современнейшие приборы освещения. Также для более яркого освещения и придания уютной атмосферы используются потолочные подвесные люстры.

Вся квартира наполнена солнечным светом, а общее цветовое решение способствует отдыху.