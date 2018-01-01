Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современный
Фото №2: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современный
Фото №3: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современный
Фото №4: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современный
Фото №5: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современный
Фото №6: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современный

Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м²
стиль Кантри
для жк "современный"

Стоимость разработки составила 49 990 р.
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Гостиная представляет собой зону приема гостей. Два больших дивана и два кресла располагают к приятной беседе. Пол гостиной - ламинат темно-коричневого цвета. Потолок гостиной - штукатурка под матовую покраску белого цвета. Отделка стен гостиной выполняется обоями.

В одной из спален выполнен подиум, который визуально разделил общий объем комнаты на два разных функциональных пространства. Также визуальным делением комнаты служат декоративные элементы под дерево. Пол комнаты выполнен из ламината в двух цветах. Потолок в каждой зоне разный. В одной - натяжной потолок белого цвета, в другой - ламинат.

Вторая спальня также содержит в себе декоративные элементы под дерево, которые в то же время служат обрамлением для двух больших зеркал.

Кухня выполнена в едином пространстве без перегородок. Можно выделить зону приготовления пищи и столовую зону. Визуально деление кухни на зоны выполнено напольной плиткой. В зоне приготовления пищи плитка темного цвета, в зоне столовой - светло-бежевого. Отделка стен - обои. По одной из коротких стен выполнена конструкция из гипсокартона, которая скрывает холодильник. Потолок - ламинат бежевого цвета. На лоджии, которая относится к кухне, устроена чилаут зона, где можно отдохнуть в кресле за чашечкой чая и насладиться панорамным видом города.

Санузел и ванная раздельные. Санузел оборудован унитазом из керамического материала. Ванная - раковиной, полотенцесушителем, ванной и стиральной машиной. Стены и пол сделаны из керамической плитки светлых, белых и бежевых тонов.

Основное освещение - точечные светильники - современнейшие приборы освещения. Также для более яркого освещения и придания уютной атмосферы используются потолочные подвесные люстры.

Вся квартира наполнена солнечным светом, а общее цветовое решение способствует отдыху.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля трёхкомнатной квартиры49 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современныйФото №2: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современныйФото №3: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современныйФото №4: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современныйФото №5: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современныйФото №6: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современный
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современныйФото №2: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современныйФото №3: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современныйФото №4: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современныйФото №5: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современныйФото №6: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 87.4м2 стиль Кантри для жк современный
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