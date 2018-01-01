Мы долго думали над стилем нашей квартиры... В одном направлении нам приглянулась цветовая гамма, а из другого мы хотели бы позаимствовать материалы, третье заинтересовало нас декоративной отделкой.

Как же смешать все понравившиеся элементы разных стилей в одном помещении, но так, чтобы это выглядело современно и стильно? Если Вы задаете себе такой вопрос, то стиль фьюжн – самая настоящая находка.

Интерьер, выполненный в этом стиле, оригинальный и неординарный.

Одним из главных инструментов этого стиля является правильное освещение. По периметрам комнат устанавливается подвесной потолок с карнизом для подсветки светодиодными лентами. Подсветка выполнена в том же цвете, что и общее цветовое решение комнат. Основное освещение квартиры - люстры, точечные встраиваемые светильники, бра.

Стены украшают красочные декоративные панно. Для придания объема и нестандартной формы помещениям предусмотрены конструкции из ГКЛ.

Квартира получилась очень просторной и уютной. Выбранный стиль полностью оправдал свое название. Яркий, гармоничный интерьер захватывает дух и наполняет квартиру атмосферой добра и взаимопонимания.