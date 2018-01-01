Одним из самых простых и естественных вариантов оформления интерьера считается скандинавский стиль. В квартире любого типа он будет смотреться натурально, эффектно и комфортно. Скандинавский стиль довольно самобытен, но при этом он нравится практически всем. В интерьере этот стиль не терпит излишней роскоши и резких и провокационных акцентов. Жители холодных скандинавских стран предпочли всему этому простые, но уютные интерьеры, пронизанные теплом и светом.

Представленный проект – прекрасный вариант для молодой семьи. Неяркие, сдержанные цвета являются прекрасным фоном для правильной расстановки акцентов. В гостиной основным цветом стен является дымчато-серый, который хорошо сочетается с мебелью теплых древесных оттенков. Кухня выполнена в благородном сочетании белого цвета и натурального дерева. Ванна комната оформлена в голубом цвете в современном исполнении. В целом, квартира получилась очень светлой и уютной. Интерьер расслабляет и наполняет сердце добром и нежностью.

Люди, которые считают, что дом должен быть в первую очередь домом, полюбят этот стиль за чарующую и теплую атмосферу.