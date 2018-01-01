Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскад
Фото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскад
Фото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскад
Фото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскад
Фото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскад
Фото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскад

Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м²
Скандинавский стиль
для жк "каскад"

Стоимость разработки составила 29 990 р.
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Скандинавский стиль характеризуют простота и утонченность. Этот стиль отдает предпочтение функциональности, не позволяя при этом исчезнуть красоте и изящности вещей. Натуральность и естественность скандинавского стиля помогут создать в квартире атмосферу единения с природой и настроить на умиротворение и покой.

Основные цвета стен в помещении - светлый, жемчужно-серый, к которому добавлен сизо-голубой и красный (клинкерный кирпич). В интерьере много геометрических орнаментов. Несмотря на то, что квартира однокомнатная, очень гармонично удалось разместить и кровать, и диван.

Каждая комната в квартире получилась удобной и комфортной. Просторная и светлая кухня так и призывает насладиться вкусным ужином в компании любимой семьи. Ванная комната выполнена в общей гамме и настроении квартиры - яркая геометрия и серые оттенки. Сложно остаться равнодушным в этих уютных стенах, которые так и излучают тепло и уединение.

Скандинавский – один из самых легких и естественных стилей в интерьере. Мягкий по цветовой гамме, наполненный воздухом и светом, он отлично подходит для людей, которые ценят свободу и простоту, а также предпочитают создавать вокруг себя комфортное пространство.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля однокомнатной квартиры29 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскадФото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскадФото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскадФото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскадФото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскадФото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскад
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскадФото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскадФото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскадФото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскадФото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскадФото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.5м2 Скандинавский стиль для жк каскад
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