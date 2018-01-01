Скандинавский стиль характеризуют простота и утонченность. Этот стиль отдает предпочтение функциональности, не позволяя при этом исчезнуть красоте и изящности вещей. Натуральность и естественность скандинавского стиля помогут создать в квартире атмосферу единения с природой и настроить на умиротворение и покой.

Основные цвета стен в помещении - светлый, жемчужно-серый, к которому добавлен сизо-голубой и красный (клинкерный кирпич). В интерьере много геометрических орнаментов. Несмотря на то, что квартира однокомнатная, очень гармонично удалось разместить и кровать, и диван.

Каждая комната в квартире получилась удобной и комфортной. Просторная и светлая кухня так и призывает насладиться вкусным ужином в компании любимой семьи. Ванная комната выполнена в общей гамме и настроении квартиры - яркая геометрия и серые оттенки. Сложно остаться равнодушным в этих уютных стенах, которые так и излучают тепло и уединение.

Скандинавский – один из самых легких и естественных стилей в интерьере. Мягкий по цветовой гамме, наполненный воздухом и светом, он отлично подходит для людей, которые ценят свободу и простоту, а также предпочитают создавать вокруг себя комфортное пространство.