Сложившийся район с большим количеством образовательных учреждений: детские сады №№ 73, 38, 14, лицей №43; медицинским учреждением ГБУЗ РМ “Поликлиника №15”; магазинами продовольственных товаров: «Пятерочка», «МАГНИТ», «Spar» и пр.
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