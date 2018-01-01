Минимализм – это изящество простоты. Стиль не приемлет большого количества предметов, массивности и вычурности. Это направление провозглашает удобство и максимум свободного пространства. Многие по достоинству оценят аккуратную красоту, которую способен обеспечить минимализм. Этот стиль отвечает современным требованиям жизни и способствует комфорту и расслаблению. В такой квартире приятно отдохнуть и провести время с родными. Здесь нет кричащих ноток и давящей атмосферы. Каждый уголок наполнен уютом и теплом.

В интерьере помещения используются только необходимые атрибуты комфортной жизни. Также минимализм характеризуется рациональным использованием жилого помещения, сочетанием красивой и функциональной мебели. Этот стиль будет явно по душе приверженцам порядка и спокойствия.