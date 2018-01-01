Минимализм – это изящество простоты. Стиль не приемлет большого количества предметов, массивности и вычурности. Это направление провозглашает удобство и максимум свободного пространства. Многие по достоинству оценят аккуратную красоту, которую способен обеспечить минимализм. Этот стиль отвечает современным требованиям жизни и способствует комфорту и расслаблению. В такой квартире приятно отдохнуть и провести время с родными. Здесь нет кричащих ноток и давящей атмосферы. Каждый уголок наполнен уютом и теплом.
В интерьере помещения используются только необходимые атрибуты комфортной жизни. Также минимализм характеризуется рациональным использованием жилого помещения, сочетанием красивой и функциональной мебели. Этот стиль будет явно по душе приверженцам порядка и спокойствия.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.