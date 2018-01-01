В последнее время одним из самых популярных стилей в оформлении интерьера является модернизм. Разрабатывая проект этой однокомнатной квартиры, дизайнеры следовали основным принципам данной стилистики, благодаря чему помещение получилось необычайно красивым и функциональным. В кухонной зоне вместо массивного обеденного стола дизайнеры установили барную стойку, которая в дополнение к своему прямому назначению, служит разделительным элементом между зоной приготовления пищи и гостиной. Помещение спальни выполнили в красивых серо-голубых тонах с добавлением деревянных текстур. В гостиной установили удобный диван, создав таким образом уютную лаунж-зону.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.