Стилей оформления интерьера существует очень много, но наиболее практичным и универсальным считается Модернизм. В таком интерьере каждый элемент становится многофункциональным. Любая, даже самая мелкая деталь может сыграть огромную роль.

Модернизм никогда не потеряет свою актуальность, не станет банальным и скучным. Это демократичный стиль, который всегда будет радовать своей красотой.

Интерьер представленной квартиры получился очень живым и разнообразным. Мебель простая и незамысловатая, но в то же время элегантная и стильная. Цветовая гамма расслабляет и создает необыкновенный домашний уют. Милый круглый столик на кухне в окружении удобных кресел, просторный диван в светлой гостиной, каждый предмет в квартире наполнят обстановку теплом и легкостью.

Модернизм складывается по крупинкам, которые формируют единое целое. Однозначно можно сказать, что декорирование квартиры в стиле модернизм позволяет в наибольшей степени выразить собственную индивидуальность, подчеркнуть загадочность и таинственность внутреннего мира.