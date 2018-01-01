Яркая квартира для молодых и творческих людей в стиле поп-арт. Просторная кухня, большая гостиная, с большими стеллажами для книг и прочих мелочей, спальня с большой системой хранения, в дальнейшем у окна рядом с кроватью, можно расположить детскую кроватку.
В отделке отдано предпочтение ярким и смелым отделочным материалам.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.