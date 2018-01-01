Стиль поп-арт раскрашивает интерьер помещения в яркие краски. Экспрессия, радужность, нестандартные формы и повтор одинаковых деталей делают поп-арт прекрасным способом поднятия настроения и улучшения внутреннего состояния человека. Всплеск эмоций, энергичность и оригинальность форм – это отличительные приметы данного направления.

Светлая и уютная двухкомнатная квартира в ярком стиле будто переносит в другую реальность. Кухня совмещена с гостиной, что удобно для приема гостей, а красочный диван раскладывается в полноценное спальное место.

В отделке отдается предпочтение ярким и необычным материалам. Насыщенный цвет стен, обои, имитирующие кирпичную кладку, плитка с газетным принтом – все это создает удивительную, нереальную обстановку, будто находишься на страницах комикса. На стенах цветные постеры и декор в стиле поп-арт. Квартира изобилует яркими красками. И в какой бы комнате Вы ни находились, везде Вас ждет фонтан незабываемых эмоций и самых радужных впечатлений.

Поп-арт — это праздник цвета и искусства. Если Вы устали от традиционных стилей, самое время перенестись в атмосферу новой дерзкой реальности.