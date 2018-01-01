Яркое, смелое сочетание разных по своему характеру деталей и нюансов интерьера - вот, что характеризует стиль фьюжн. Это дизайнерское направление примечательно тем, что в нем можно комбинировать абсолютно любые жанры. Главное - чувство стиля и никаких жестких рамок. В проекте этого частного дома дизайнеры грамотно соединили в одном пространстве черты, присущие различным стилистическим направлениям. Здесь гармонично сочетаются модернизм и эко-дизайн, минимализм и скандинавский стиль.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.