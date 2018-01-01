Интерьер в стиле фьюжн всегда смелый, интересный и неординарный. Он придется по вкусу тем, кто не боится экспериментировать и открыт всему новому. Данная стилистика способна подчеркнуть неординарный вкус человека и его индивидуальный характер. Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры идеально соответствует стилю фьюжн. Все элементы декора обладают своей индивидуальностью, формируя при этом вполне гармоничную картину. Цвет, мебель, комбинация предметов интерьера - здесь все работает на целостность пространства.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.