Интерьер квартиры в аскетичной (мужской), природной цветовой гамме.
Белые стены визуально увеличивают пространство.
Несмотря на небольшие размеры в кухонном гарнитуре поместилась вся необходимая техника, в т.ч. и водонагреватель.
Стол-трансформер служит одновременно и журнальным столиком, и обеденным или рабочим столом.
Мебель светлых тонов, визуально сливается? со стенами, что дает эффект чистого и не загроможденного пространства.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.