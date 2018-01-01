Минимализм давно перешагнул монохромность в своем облике. Мы идем в ногу со временем и на опережение его, поэтому решили, что квартира должна отображать характер нынешнего поколения. Простота и удобство – это первое на что обращает внимание нынешняя молодежь. Мы должны быть не только модными, но и удобными. Квартира это то место, где ты учишься, отдыхаешь, принимаешь гостей. Поэтому даже в студийной квартире каждый уголок должен функционировать. Гардеробная – вместо привычных шкафов, минимум не удобных полок, дизайн должен быть функцией, прежде всего, поэтому при проектирование интерьера был выбран стиль минимализм. Но все же мы не забыли о изысках декора, удобная кухня с фасадами в виде сыра, складные стулья выглядят с одной стороны не обычно, с другой – «Мы в тренде», необычный потолок на кухне разделяет основную зону, на кухонную и зону гостиной. Необычные и компромиссные по своей цене светильники в виде льдинок или направленного света. Основная люстра в гостиной выглядит как арт-объект на фоне демократичных стен.
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