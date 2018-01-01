Скандинавский стиль в интерьере набирает все большую популярность. Оно и неудивительно: простота и элегантность скандинавских интерьеров не оставляет равнодушным современного человека. В суровом северном климате, где солнце редко и с трудом пробивается сквозь облака, необходимо как можно больше наполнить жилище светом. Поэтому практически во всех скандинавских интерьерах мы видим обилие белого цвета.

Секрет интерьера данной квартиры в цвете стен. В каждой комнате один и тот же цвет смотрится по разному, благодаря оттенку искусственного освещения (теплому или холодному) и солнечному свету. Стены в кухне и гостиной декорированы фальш-окном в виде зеркала в деревянной раме. Этот прием помогает визуально расширить пространство маленьких помещений.

Скандинавский стиль в интерьере на первый взгляд может показаться холодным, но это не так! С его помощью любое жилище можно сделать теплым и уютным. Квартира наполнена светом и сиянием, что позволяет насладиться утонченной красотой и легкостью представленного интерьера. Помещение успокаивает и наполняет душу умиротворением. И где бы вы ни находились: на кухне, в ванной или гостиной, вы везде будете испытывать непревзойденное чувство комфотра и неги, которое можно ощутить только в том месте, которое по праву называется любимым домом.