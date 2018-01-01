Простая светлая мебель делает пространство квартиры свободным и чистым. Спокойный теплый тон стен служит хорошим фоном для многочисленных деталей, а светлый деревянный пол, являющийся характерной чертой стиля, добавляет в интерьер еще больше света.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.