Проект представлен в скандинавском стиле, излучающем необыкновенную легкость, естественность и простоту. В интерьере преобладают пастельные тона: бежевый, светло-серый, светло-голубой, светло-зеленый, светло-коричневый. Но основным базовым цветом является белый. Стоит отметить, что данная цветовая гамма имеет и цветовые акценты, представленные в геометрии, что оживляет обстановку, делая ее одновременно и мягкой, и строгой.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.