Дизайн-проект спальни выполнен в скандинавском стиле. Получившийся интерьер полностью соответствует концепции сканди, для которой решающую роль играют функционализм и уют. Данное помещение совмещает в себе две зоны - отдыха и рабочее пространство. Красивая цветовая гамма, удобная мебель в ансамбле с декором создают в помещении спокойную расслабляющую атмосферу.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.