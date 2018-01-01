Дизайн в стиле прованс стал очень популярен. И это вполне объяснимо, потому что с его помощью можно создать комфортную и уютную обстановку в помещении. Стиль Прованс добавит в дом частичку жаркого средиземноморского солнца, аромат моря и пряных трав. Подойдет тем, кто предпочитает домашний уют и ценит семейные традиции.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.