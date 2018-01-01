Стиль прованс – стиль французской провинции – или, как его еще называют, «французское кантри», идеально подходит для оформления квартир и домов. Изящный самобытный прованс не похож ни на один другой стиль дизайна интерьера и привлекает своим деревенским колоритом и особой романтикой, которые присутствуют практически в любом французском интерьере. Главной особенностью французского деревенского стиля считается олицетворение тепла, покоя и уюта солнечного юга этой европейской страны. Романтическая обстановка квартиры в стиле прованс как нельзя кстати располагает к уютным посиделкам и неспешным разговорам, размеренному отдыху и приятному расслаблению после тяжелых трудовых будней.
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