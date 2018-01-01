Дизайн-проект этой кухни-гостиной выполнен в стиле модернизм. Тон в помещении задает цвет. Несмотря на то, что базовым является спокойный серо-белый, акцентными становятся синий и терракотовый, использованные в текстильном оформлении. Вообще, интерьер выглядит достаточно эклектично. В нем сочетаются различные материалы и фактуры. Особое внимание уделено свету. Стильные светильники придают пространству современный вид. А красивая функциональная мебель полностью отвечает модной концепции модернизма.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.