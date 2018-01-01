Скандинавский стиль - это свет, чистота линий, функционализм и, конечно же, уют. Именно этими характеристиками руководствовался дизайнер, создавая проект для кухни-гостиной. В результате помещение получилось максимально свободным, удобным и красивым. Пространство оформлено в различных оттенках белого и бежевого цветов. Обилие деревянных текстур, столь любимых скандинавами, придает помещению особую теплоту и создает в нем уютную атмосферу. Основной плюс пространства - два больших окна, которые обеспечивают комнату естественным светом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.