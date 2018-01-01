Скандинавский дизайн в интерьере характеризуется не только красотой, но и функционализмом. Концепция сканди подразумевает использование качественных натуральных материалов, простые лаконичные формы и и как правило сочетание двух или нескольких базовых цветов. В этом дизайн-проекте за основу взят белый цвет. Он визуально увеличивает пространство и идеально сочетается с серым и акцентным желтым. Сочетание различных текстур делает интерьер необычайно интересным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.