Стиль, который пришел к нам из Скандинавии, сочетает в себе максимальную продуманность и рациональность используемого пространства.Что представляет собой интерьер в скандинавском стиле? Среди его отличительных параметров отметим практичность, изысканность и оригинальность. Гостиная в скандинавском стиле – прекрасный выбор для тех, кто предпочитает эффектность и красоту.

Дизайн помещения выполнен с использованием натуральных отделочных материалов и природных оттенков. В отделке стен преобладают белые и серые цвета, пол и мебель, напротив, темных тонов. Для создания акцента в комнате одна из стен выделена характерным рисунком. Для максимально эффективного использования пространства на лоджии размещена рабочая зона.

Белый потолок – идеальный вариант в скандинавском стиле. С помощью такого подхода можно обеспечить максимальное распределение света по всему помещению. Солнечные лучи, которые будут проникать в эту комнату, отражаясь от потолка и стен, наполнят комнату дополнительным светом.

Гостиная получилась воздушная, индивидуальная и легкая, в каждом уголке чувствуется покой и уют. Многие оценят эту успокаивающую и изысканную атмосферу.