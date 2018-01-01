Зона кухни выполнена в современном стиле. Невзирая на небольшую площадь, удалось разместить практически полноценную кухню с мойкой, плитой, холодильником и целым набором шкафов под кухонные принадлежности. Здесь же располагается столовая зона, барный стол, рассчитанный на две персоны, который позволяет не только комфортно разместиться двум людям, но и служит разделением между зонами кухни и прихожей. Вся кухня выполнена в белом цвете, что делает ее просторной. Небольшие темные акценты в виде ручек от дверных шкафов создают динамику в помещении.

В гостиной теплая домашняя обстановка создается благодаря использованию дерева. Это пол, устланный светлым паркетом, корпусная мебель, выполненная в светлых тонах. Яркие небольшие акценты в виде картин и подушек разбавляют интерьер. Гостиная одновременно играет и роль спальни. Это место оформлено, как зона отдыха. Здесь можно посмотреть телевизор или посидеть за компьютерным столом. Также в гостиной располагается небольшая стенка для хранения вещей