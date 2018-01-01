Многие жители современных квартир предпочитают оформлять свое жилище в универсальных стилях. Кухня-гостиная в стиле "эклектика" стала своеобразной визитной карточкой жилища XXI века. В ней соединены, казалось бы, самые разнородные предметы. Однако это не создает диссонанса и отторжения, наоборот, комната смотрится как единое целое.

Оформление гостиной должно происходить в соответствии с предпочтениями, вкусами и пристрастиями всех членов семьи. Ведь именно в этой комнате собирается вся семья, а значит в ней будет легче, чем в других помещениях, отразить общие интересы.

Кухня в стиле эклектика — без сомнения, непростая задача, но и результат стоит того. Это дизайн, открыто демонстрирующий вашу натуру. Конечно, он требует творческого подхода. Последнее время домовладельцы начинают отходить от чистых и строгих кухонных решений прошлого и вступают на увлекательный путь индивидуального подхода.

Кухня-гостиная получилась очень энергичной и позитивной. Красная кирпичная стена добавляет изюминку в дизайн помещения и делает окружающее пространство несколько необычным. Все предметы интерьера отлично гармонируют друг с другом. Не важно, где скоротать время: на уютном диване с любимой книгой в руках или за кухонном столом, потягивая ароматный кофе, в любом случае вы насладитесь приятной домашней атмосферой, где даже воздух наполнен добром, заботой и вдохновением.