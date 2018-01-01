Проект выполнен в стиле Поп-арт. Дизайн в этом стиле подходит не каждому, так как является очень динамичным и насыщенным стилем. В этом стиле старые вещи используются в новом, неожиданном для себя качестве: обыкновенные, бытовые вещи занимают положение произведений искусства. В цветовом решении предпочтительны яркие, контрастные цвета. Возможно смешение несовместимых красок вместе с кричащими и кислотными оттенками. Наиболее популярный вариант — сочетание яркой детали на однотонной поверхности.

То же мы видим и в данном проекте : бутылки становятся набором ваз, вместо картины - принт. Сочетание декоративных обоев насыщенных цветов, керамической плитки и навесного крашенного потолка над зоной кухни соответствуют духу этого стиля.

Текстиль и светильники, изготовленные с применением натуральных материалов создают ощущение уюта, а столик-трансформер помогает не загромождать небольшое пространство студии, исполняя роль то журнального, то обеденного стола.

Комната оснащена всей необходимой мебелью и техникой.