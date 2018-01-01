Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в лучших традициях скандинавского стиля. Здесь все достаточно лаконично, функционально и эстетично. Характерная для скандинавской стилистики цветовая гамма, состоящая из белого, коричневого и других сдержанных оттенков, разбавлена ярко-желтым цветом. Такой дизайнерский прием позволил расставить акценты и сделать интерьер более живым. Кирпичная кладка, использованная в прихожей и на кухне, придала квартире ультрасовременный вид.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.