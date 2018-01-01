Дизайн квартиры выполнен в скандинавском стиле. Это предусматривает просторные светлые пространства, преимущественно белых и серых оттенков, с вкраплением ярких цветов. В данном случае это отделка стен в виде панно. Мебели минимум, все самое необходимое для жизни.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.