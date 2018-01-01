Все хотят видеть свою кухню светлой, просторной, без лишней вычурности, по-настоящему домашней, в общем такой, где приятно было бы проводить много времени за приготовлением вкусных блюд для всей семьи.
Только от одного упоминания о скандинавских странах сразу веет прохладой, чистотой и светом. Вот и кухня, выполненная в этом стиле, также будет проста и лаконична. Скандинавский дизайн кухни предпочитает простоту исполнения и наличие света. Минимализм во всем – вот главное отличие скандинавского стиля. Здесь нет вычурности и сложных элементов, что так свойственно северным народам.
На сегодняшний день, скандинавский стиль пользуется довольно большой популярностью. И в этом нет ничего удивительного. Этот стиль для тех, кто хочет, чтобы на кухне царила красота, простота и порядок.
Светлая, не загроможденная и по-домашнему уютная кухня — это мечта каждой хозяйки. Здесь приятно не только готовить, но и собираться со всеми членами семьи или с близкими друзьями.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.