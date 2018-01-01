Дизайн-проект этой кухни выполнен в весьма популярном на сегодняшний день скандинавском стиле. Интерьер отличается изысканной простотой и функциональностью. Тон в помещении задает серый цвет. Серые мебельные фасады, а также плитка на фартуке и на полу формируют гармоничный и элегантный ансамбль. Мебельный гарнитур выглядит очень легко и лаконично. Рабочая поверхность под дерево делает помещение необычайно уютным и атмосферным. Грамотное расположение мебели позволяет оставить в помещении максимум свободного места.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.