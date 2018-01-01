Дизайн-проект кухни выполнен в стиле модернизм. Помещение визуально разделили на две функциональные зоны - приготовления еды и отдыха. Ультрасовременная минималистичная мебель эргономична и эстетически привлекательна. Темно-коричневый цвет фасадов идеально дополнен жемчужным, образовав таким образом гармоничный ансамбль. Помимо столовой группы в кухне разместили удобный диван в сером цвете. Особое внимание уделили освещению. В центре помещения повесили ультрасовременный светильник.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.