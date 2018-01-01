В интерьере этой ванной комнаты царит гармония. В этом дизайн-проекте все, начиная от отделочных материалов и заканчивая сантехникой и мебелью, соответствует стилю модернизм. Каждый элемент в пространстве тщательно подобран и при объединении образует единый ансамбль. За основу оформления ванной взяты три цвета: серый, белый и цвет натурального дерева. А фактуры под камень и дерево создают в помещении теплую атмосферу и ощущение близости к природе.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.