Современное уютное пространство в стиле минимализм. Основной цвет – бежевый.
В обеденной зоне квартира имеет большие витражные окна в пол, за счет чего в дневное время кухня наполнена естественным светом.
Встроенные шкафы выполнены с зеркальными полотнами для увеличения пространства.
На небольшой площади кухни уместно смотрится кухонная мебель простой геометрии, оснащенная скрытыми системами хранения посуды и техники.
Столовая зона выделена обеденным столом и спотами, которые в свою очередь не привязывают мебель к себе, позволяя ее перемещать.
Цветы добавляют помещению уюта и создают особое настроение. Стол и стулья изящны, воздушны, что особенно важно для небольшой кухни.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.