Современное уютное пространство в стиле минимализм. Основной цвет – бежевый.

В обеденной зоне квартира имеет большие витражные окна в пол, за счет чего в дневное время кухня наполнена естественным светом.

Встроенные шкафы выполнены с зеркальными полотнами для увеличения пространства.

На небольшой площади кухни уместно смотрится кухонная мебель простой геометрии, оснащенная скрытыми системами хранения посуды и техники.

Столовая зона выделена обеденным столом и спотами, которые в свою очередь не привязывают мебель к себе, позволяя ее перемещать.

Цветы добавляют помещению уюта и создают особое настроение. Стол и стулья изящны, воздушны, что особенно важно для небольшой кухни.