В спальне главной доминантой интерьера является кровать с мягким изголовьем. В нише над ним – фотообои, которые обрамлены многофункциональным встроенным шкафом, объединенным с прикроватными тумбами. Стена напротив оснащена подвесным комодом, туалетным столиком и телевизором. Светлые пастельные тона помогают расслабиться и быстро заснуть.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.