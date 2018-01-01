Скандинавский стиль - модное и актуальное направление в оформлении интерьера. Подойдет всем, кто не хочет радикальных решений, мечтает жить в просторном и светлом доме, чувствует стиль и тяготеет к мировым тенденциям.

Комфортный и при этом скромный дизайн, где основной задачей любого элемента интерьера становится его практическое использование;

Простые спокойные линии и формы, без сложных изгибов выражают философское отношение к жизни, она должна быть спокойной, без ненужных перегрузок и вселять уверенность в завтрашнем дне.

Преобладание белого цвета в отделке стен и потолка обеспечивает максимальное распространение света в помещении – солнечные лучи отражаются от белоснежных поверхностей. Даже в пасмурный день в такой комнате светло.

Для отделки и изготовления предметов мебели используются преимущественно натуральные материалы – древесина, стекло, натуральный текстиль (хлопок, лен).

Использование открытой планировки (гостиная соединяется с кухней) позволяет создать ощущение простора и обеспечить все функциональные зоны пространства естественным светом.

Настроение задают теплые и яркие акценты: домашний текстиль, коврики, картины, комнатные растения. Если внешний облик комнаты надоест через год или два – его легко изменить с помощью других аксессуаров.