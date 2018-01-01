Эта небольшая квартира-студия отличается функционализмом и современным видом. В качестве базового использованы различные оттенки серого. Такая гамма идеально сочетается с насыщенным коричневым цветом, представленном в оформлении пола и кухонной мебели. Пространство комнаты поделено на две функциональные зоны - кухни и гостиной. Зонирование произвели при помощи барной стойки. Она визуально отделила одно помещение от другого и при этом оставила максимум свободного пространства.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.