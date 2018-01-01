Дизайн-проект этой кухни выполнен в стиле контемпорари с нотками сканди. Интерьер отличается респектабельностью и функционализмом. Благодаря белым фасадам мебельный гарнитур выглядит очень легко и лаконично. Сдержанная палитра с использованием бежевого и молочного цветов придает интерьеру благородный вид. А грамотное расположение мебели делает пространство максимально комфортным и удобным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.