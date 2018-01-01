Эта детская комната - яркий пример современного подхода к оформлению пространства. Здесь все достаточно лаконично и функционально. Вместительный шкаф объединили в одну композицию с двухъярусной кроватью и рабочим местом. У противоположной стены разместили второе рабочее место и удобный комод с телевизором. В оформлении помещения использовали контрастные цвета. Так часть стен выполнена в нежном бежево-розовом цвете, а часть в насыщенном цвете морской волны.
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