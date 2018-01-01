Дизайн-проект кухни, выполненный в стиле минимализм, получился очень просторным, удобным и красивым. Лаконичный мебельный гарнитур отличается эргономичностью и идеально соответствует стилистической концепции интерьера. В качестве обеденной группы использовали прозрачные стол и стулья. Такая мебель кажется невесомой и совсем не перегружает пространство. В цветовом отношении остановились на базовом белом и разбавили его различными оттенками зеленого и кремового.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.