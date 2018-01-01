"Современная классика" - направление, которое пользуется огромным спросом. Этот стиль невероятно привлекателен, наполнен нотками изысканности, благородства, а также практичностью. Предполагает использование инновационных предметов интерьера, обеспечивающих комфортное пребывание. Интерьер в стиле "современная классика" всегда удобен, красив и уютен.
Дизайн помещения включает в себя неяркие отделочные материалы. В интерьере кухни должно быть очень много света, чтобы белая мебель приобрела выразительность. Это относится как к естественным, так и к искусственным источникам освещения.
Кухня - это не только место для готовки, часто именно здесь вечерами собирается вся семья. Помещение ассоциируется у нас с ароматными бабушкиными пирогами и с запахом утреннего кофе. Мы всегда будем помнить, как в детстве спешили на кухню, чтобы отведать горячих воскресных блинов с нежным малиновым вареньем. Как с удовольствием ели бесподобный мамин омлет и с замиранием сердца смотрели, как она запекает в духовке всякие вкусности.
Безусловно, это особое место, которое таит в себе столько приятных воспоминаний, поэтому обустроить кухню нужно именно так, чтобы наполнить ее домашним уютом и комфортом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.