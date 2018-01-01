"Современная классика" - направление, которое пользуется огромным спросом. Этот стиль невероятно привлекателен, наполнен нотками изысканности, благородства, а также практичностью. Предполагает использование инновационных предметов интерьера, обеспечивающих комфортное пребывание. Интерьер в стиле "современная классика" всегда удобен, красив и уютен.

Дизайн помещения включает в себя неяркие отделочные материалы. В интерьере кухни должно быть очень много света, чтобы белая мебель приобрела выразительность. Это относится как к естественным, так и к искусственным источникам освещения.

Кухня - это не только место для готовки, часто именно здесь вечерами собирается вся семья. Помещение ассоциируется у нас с ароматными бабушкиными пирогами и с запахом утреннего кофе. Мы всегда будем помнить, как в детстве спешили на кухню, чтобы отведать горячих воскресных блинов с нежным малиновым вареньем. Как с удовольствием ели бесподобный мамин омлет и с замиранием сердца смотрели, как она запекает в духовке всякие вкусности.

Безусловно, это особое место, которое таит в себе столько приятных воспоминаний, поэтому обустроить кухню нужно именно так, чтобы наполнить ее домашним уютом и комфортом.