Стиль модернизм многое черпает из абсолютно разных исторических и культурных периодов, сочетая их между собой и превращая жилое пространство интерьера в неординарную эстетическую среду. Гармонию кухни подчеркивает однотипное цветовое решение: мягкие нейтральные оттенки освежаются яркими контрастными элементами. Предпочтение отдавалось теплым кремовым оттенкам, легким классическим орнаментам в текстиле и декоре, изящным формам мебели. Интерьер получился современным, светлым, местами ярким и игривым. Для отделки помещения было выбрано большое количество различных материалов.
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