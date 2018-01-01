Неоклассика в интерьере - это аристократическая сдержанность в современном виде. Ее гармоничная обстановка способствует отдыху и дарит ощущение покоя и умиротворения. Это особенно актуально для помещения спальни. В данном проекте использована сдержанная цветовая гамма - теплые оттенки бежево-кофейного и молочного цвета разбавлены более насыщенным зеленым и золотым. Кровать с мягким изголовьем, изысканная мебель и красивый текстиль формируют респектабельную атмосферу и придают помещению определенный шарм.
Дизайн-проект необходим так как:
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