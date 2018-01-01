СТИЛЬ ЭКЛЕКТИКА – это не просто стиль отдельно взятой эпохи в отдельном государстве, это сочетание стилей разного времени, значения и характера в одном интерьере. Стиль эклектика как бы вбирает все самые лучшие черты и детали различных стилей и в совокупности создает целостную и гармоничную картину. Нередко эклектику называют диалогом нескольких различных культур.
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