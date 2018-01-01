В дизайн-проекте этой ванной комнаты все, начиная от отделочных материалов и заканчивая сантехникой и мебелью, соответствует стилю модернизм. Каждый элемент в пространстве тщательно подобран и является частью гармоничного ансамбля. За основу оформления ванной взяты различные оттенки бежевого, а также контрастное сочетание темно-коричневого и белого. Фактуры под камень и дерево создают в помещении теплую атмосферу и ощущение близости к природе.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.