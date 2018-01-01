Современная классика в интерьере — это воплощение сдержанной изысканности. Гармония и красота сочетаются с удобством и функциональностью. Это стиль, который подразумевает сохранение свободного пространства, практичность и уют. Такой интерьер не перегружен деталями, он излучает покой и подчеркивает респектабельность и изысканный вкус хозяев дома. Это сочетание сдержанного достоинства и теплого домашнего очага.

Кухня в этом стиле станет центром квартиры, местом, где вся семья может настроиться на нужный лад: зарядиться позитивом во время веселого раннего завтрака, расслабиться после тяжелого дня и снять снять напряжение за тихим ужином.

Современная классика в интерьере много расскажет о хозяевах жилища. Такие люди предпочитают комфорт и стабильность. Они ценят образцы искусства прошедших эпох и могут их модно преподнести в современной вариации в сочетании с бытовой техникой. Такая кухня всегда рационально использует помещение, ее детали продуманы вплоть до мелочей, она должна создавать комфортные условия для проживания. Кухня всегда задает настроение, ведь именно здесь, за семейным завтраком и начинается наш удивительный день.