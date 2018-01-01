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дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект кухни 10.4м2 стиль Современная классика для жк эверест
Фото №2: Дизайн-проект кухни 10.4м2 стиль Современная классика для жк эверест

Дизайн-проект кухни 10.4м²
стиль Современная классика
для жк "эверест"

Стоимость разработки составила 19 990 р.
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Современная классика в интерьере — это воплощение сдержанной изысканности. Гармония и красота сочетаются с удобством и функциональностью. Это стиль, который подразумевает сохранение свободного пространства, практичность и уют. Такой интерьер не перегружен деталями, он излучает покой и подчеркивает респектабельность и изысканный вкус хозяев дома. Это сочетание сдержанного достоинства и теплого домашнего очага.

Кухня в этом стиле станет центром квартиры, местом, где вся семья может настроиться на нужный лад: зарядиться позитивом во время веселого раннего завтрака, расслабиться после тяжелого дня и снять снять напряжение за тихим ужином.

Современная классика в интерьере много расскажет о хозяевах жилища. Такие люди предпочитают комфорт и стабильность. Они ценят образцы искусства прошедших эпох и могут их модно преподнести в современной вариации в сочетании с бытовой техникой. Такая кухня всегда рационально использует помещение, ее детали продуманы вплоть до мелочей, она должна создавать комфортные условия для проживания. Кухня всегда задает настроение, ведь именно здесь, за семейным завтраком и начинается наш удивительный день.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля кухни19 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект кухни 10.4м2 стиль Современная классика для жк эверестФото №2: Дизайн-проект кухни 10.4м2 стиль Современная классика для жк эверест
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект кухни 10.4м2 стиль Современная классика для жк эверестФото №2: Дизайн-проект кухни 10.4м2 стиль Современная классика для жк эверест
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