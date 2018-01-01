Если вы поклонник лаконичного дизайна, но минимализм хай-тека для вас слишком скучен, и, если для вас кухня – это в первую очередь место для принятия пищи, и отдыхать вы предпочитаете не только телом и душой, но и глазами – то дизайн кухни в скандинавском стиле для вас! Конечно, главный цвет в скандинавском интерьере – это белый и все его вариации. Белый цвет расширит пространство, освежит комнату и добавит воздушности в интерьер.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.