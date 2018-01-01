Кухня выполнена в едином пространстве без перегородок. Можно выделить зону приготовления пищи и столовую зону. Отделка стен в столовой зоне - обои под покраску перламутрово-фиолетового цвета, остальные стены оклеены обоями белого цвета, что придает кухне больше объема и свежести. Пол выполнен также в светлых белых тонах ламинатом. Потолок натяжной белого цвета, а по периметру помещения - подвесной. На лоджии, которая относится к кухне устроена чиллаут зона, где можно отдохнуть в кресле за чашечкой чая и наслаждаться панорамным видом города.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.