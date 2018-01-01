В скандинавском стиле кухонный гарнитур прост и лаконичен. Материалы, которые используются для создания интерьера, также помогают создать уют. Для маленькой кухни в скандинавском стиле подойдет небольшой стол для завтраков и пара стульев. Никаких занавесок на кухне, окна всегда открыты. Кухня в этом стиле – это удачное сочетание прохлады и уюта, легкости и природности, воздушности и света.
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