В проекте использованы теплые пастельные тона. Обои на флизелиновой основе, дерево и имитация камня делают интерьер утонченным, но в то же время удобным и функциональным. Спокойный, не перегруженный стиль способствует расслаблению после трудного рабочего дня. Простая и лаконичная мебель создает в комнате скромность и покой.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.